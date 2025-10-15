Gigi Becali tratează cu indiferență accidentarea gravă a lui Valentin Crețu: „Eh, nu are nimic”

Gigi Becali a șocat din nou lumea fotbalului prin reacția sa lipsită de empatie la aflarea diagnosticului grav suferit de Valentin Crețu. Fundașul dreapta al campioanei a primit verdictul unui RMN care a confirmat o ruptură de cartilaj și un edem la nivelul metatarsianului, accidentare ce îl poate ține departe de gazon pentru restul sezonului.​

„Ce mai are Crețu? (n.r. ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului) Eh, nu are nimic. La Mihai Popescu da, este ceva grav. Vedem ce o să fie. MM Stoica știe mai multe, o să vedem”, a spus Becali, potrivit digisport.ro, minimizând rapid situația lui Crețu, deși acesta riscă o intervenție chirurgicală și o absență de cel puțin jumătate de an.​

Crețu, titular incontestabil în ultimele sezoane, s-a accidentat în partida cu CFR Cluj la final de august și de atunci a bifat doar prezența integrală cu Young Boys în Europa League, meci în care durerile au revenit acut. RMN-ul a scos la iveală severitatea problemelor medicale, iar varianta operației pare tot mai probabilă. Cealaltă opțiune, infiltrațiile, nu ar rezolva complet durerile, iar jucătorul de 36 de ani riscă să nu mai poată evolua la nivel maxim.