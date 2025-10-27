Gigi Becali, verdict clar despre noua achiziție: „E fotbalist de fotbalist”

Patronul FCSB, Gigi Becali, este foarte mulțumit de de transferul lui Mamadou Thiam, jucător adus recent de la Universitatea Cluj, despre care spune că este „fotbalist de fotbalist”. Becali a lăudat modul în care Thiam controlează mingea și a declarat că îl vede mai degrabă ca pe o extremă decât ca pe un atacant, poziție pe care staff-ul tehnic o preferă pentru jucător.

Gigi Becali a mai adăugat cu umor că a folosit schimbările în meci astfel încât și Alibec, și Malcom să intre în teren fără să se supere, dar și pentru a-i da șansa lui Thiam să se impună.

„L-am băgat. Trebuia să-l bagi pe Alibec să nu se supere. Și pe Thiam să intre și el în mână. Și pe Malcom, apoi Stoian.

Thiam e fotbalist. E fotbalist de fotbalist. Cum pune piciorul pe minge…

Eu din ce văd, eu cred că el este extremă, ei zic că e atacant. Nu prea am jucat cu el vârf. Cam extremă îmi pare”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Thiam, în vârstă de 30 de ani, a spart gheața aseară și a marcat în victoria categorică cu UTA, scor 4-0, din etapa 14. Anterior, jucătorul fusese remarcat și pentru un assist în meciul cu Botoșani, încheiat cu înfrângerea FCSB-ului, 1-3.