Gigi Becali, verdict dur pentru Dennis Politic: „Nu vrea să sufere, nu vrea să muncească!”

Dennis Politic continuă să stea pe banca de rezerve la FCSB, iar în victoria categorică cu 4-0 în fața celor de la UTA Arad fotbalistul nu a fost utilizat nici de această dată. Patronul Gigi Becali a comentat situația mijlocașului lateral de 25 de ani, explicând că problema principală a acestuia este lipsa dorinței de a munci la antrenamente.

„Dinamo a ieșit în câștig 100%. În primul rând, a câștigat meciul cu noi datorită lui Musi. El l-a câștigat, a luat 3 puncte cu noi. Ei sunt și în situația în care sunt, atâtea puncte diferență față de noi, cu Musi în teren.

La ei joacă titular meci de meci, la noi nu funcționează. L-am băgat pe Politic, nimic! Dar eu încă nu mi-am pierdut încrederea în Politic. Când o s-o pierd vă spun: ‘Bă, gata, la revedere!’.

Problema lui acum, ultima dată, e că nu vrea să sufere. Chiar și la antrenament. Nu vrea să sufere. Adică el trebuie să facă niște exerciții în plus, pe care i le dă doctorul sau terapeutul.

Nu e nicio durere, suferință înseamnă să muncești mai mult. Dacă nu va face asta… N-ai ce să-i faci unui jucător când nu vrea să muncească. Înseamnă că asta este firea lui, că nu-i place să muncească”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Cu toate acestea, Becali subliniază că nu și-a pierdut încă încrederea în Politic și că îl va susține atâta timp cât acesta va arăta determinare. Patronul a remarcat diferența clară dintre fostul jucător al lui Dinamo, Alexandru Musi, care a adus trei puncte formației sale anterioare în confruntarea directă cu FCSB, și Dennis Politic, care nu a reușit să se impună nici măcar ca rezervă.