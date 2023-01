Gigi Becali vinde echipa! Investitorii pun condiții ca tranzacția să se realizeze

Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea să renunțe la echipa satelit Unirea Constanța, iar un grup de investitori vrea să cumpere gruparea de la malul mării.

Condiția investitorilor pentru a cumpăra Unirea Constanța este ca jucătorii împrumutați de la FCSB să nu plece

Unirea Constanţa a luat locul Farului în Liga 2, după ce aceasta a fuzionat, în vara lui 2021, cu FC Viitorul, echipă manageriată de Gheorghe Hagi. Ulterior, Unirea a fost ţinută în viaţă de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, care a luat jucătorii de perspectivă din academia FCSB.

Salariile jucătorilor au fost suportate de Becali, dar patronul FCSB nu vrea să mai facă acest efort financiar. Marian Costea, președintele Astrei Giurgiu, echipă care în octombrie 2022 s-a retras din Liga 3.

Oficialul susține că reprezintă un grup de investitori care vor să cumpere echipa de la malul mării, care în prezent evoluează în Liga 2.

„Este adevărat. Am discutat cu domnul Becali. Dar vreau să scrieți că eu am avut mandat să discut doar ca intermediar, deoarece eu am reprezentat niște investitori, cei care doresc să se implice la această echipă.

Oamenii pe care eu îi reprezint au încredere în lotul actual, în tinerii fotbaliști români, dar vor mai aduce și ei niște jucători mai de valoare. Însă, dânșii au și o condiție pentru ca tranzacția să se finalizeze.

Doresc ca jucătorii de la FCSB, cei care sunt acum la Unirea Constanța, să rămână pe loc la echipă. Dacă FCSB-ul îi va lua înapoi, atunci cei pe care eu îi reprezint nu mai sunt interesați să bată palma cu domnul Becali. Oricum societatea are și niște datorii.

Cei pe care eu îi reprezint doresc să facă un lot competitiv, iar obiectivul este salvarea de la retrogradare. Au mare încredere că acest obiectiv se poate realiza. Acum vom vedea și dacă cei de la FCSB își vor lua jucătorii înapoi”, a declarat Costea, potrivit prosport.ro.

Unirea Constanța a retrogradat la finalul sezonului trecut în Liga 3, dar a fost reprimită în urma necertificării retrogradatei din Liga 1 Academica Clinceni. În prezent, echipa se află pe ultimul loc, cu 12p.

La finalul sezonului regulat, echipele de pe locurile 7-20 vor fi împărțite în două grupe de câte 7. După play-out, formațiile clasate pe ultimele două poziții în aceste ierarhii vor retrograda direct, iar ocupantele locului 5 vor dispiuta baraj de menținere/retrogradare.