Gigi Becali: „Vom juca pe Ghencea”

Gigi Becali este ferm convins că echipa sa va câștiga procesul și ca evolua pe Ghencea în ultima etapă, cu Rapidul.

„Sută la sută o să câștigăm palmaresul! Sunt decizii în acest sens în cazul celor de la Rapid, Timișoara, Craiova. N-ai cum altfel judeci! Când câștigi palmaresul, câștigi și marca notorie. V-am spus că atunci când o să avem palmaresul o să avem și marca notorie.

Legat de stadion sper că vom reveni pe Ghencea. Ciolacu și-a făcut treaba, a dat o lege și trebuie să pună normele de aplicare. Ei (n.r. -conducerea CSA Steaua) au trecut peste detalii. Eu am băgat 30 de milioane de euro și am salvat echipa! Nu m-au lăsat să-mi fac treaba. Numai șicane. Am jucat pe coclauri, pe la Pitești și Buzău”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali anunță că va reveni pe stadion și va petrece alături de roș-albaștri dacă aceștia vor fi deja campioni în meciul cu Rapid, în ultima etapă.

„Vor veni judecători tineri care vor face dreptate și vom juca pe Ghencea. După cum vrea Dumnezeu, etapa a 7-a sau a 8-a să o jucăm pe Ghencea și să fim campioni. În ultima etapă o să fie frumos! Pe Ghencea cu festivitate cu artificii! Ne închipuim. Dacă va fi sărbătoare când vom juca cu Rapidul și vom fi campioni, voi veni. Altfel nu!”, a mai precizat Gigi Becali.