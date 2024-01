Gigi Becali vrea ca FCSB să domine Europa: „Barcelona, Real, City și Manchester le spulber pe toate!”

Gigi Becali exultă de când FCSB este lider incontestabil în Liga 1. Patronul bucureștenilor are planuri mari cu echipa sa.

Latifundiarul din Piepra se ocupă în prezent cu construirea unei biserici în Pipera. Acesta a mărturisit că în momentul când va avea loc Liturghia, atunci va veni și momentul în care FCSB va domina Europa.

„Barcelona, Real, City și Manchester le spulber pe toate!”

„Când am jucat cu Galatasaray, am zis ‘Doamne, dacă îmi vei da să scot Galatasaray, care dăduse 17 milioane pe un jucător, fac o biserică pe colț acolo’. Mi-au dat pe terenul ală 6 milioane de euro, pe timp de criză! Și am zis nu domne, acolo fac biserică, păi bă faci în altă parte, i-ai făgăduit, faci în altă parte și ia 6 milioane.

Am zis băi, dacă i-am făgăduit lui Dumnezeu acolo, faci acolo. După zice și Dumnezeu ai făgăduit, ai mutat și eu mut, îți dau și eu mai puțin, când vreau, te mint și eu pe tine cum m-ai mințit și tu. Atunci încep să mă țin de cuvânt, începe și Dumnezeu să dea cu țârâita.

După când o să fie și mozaicul și toate și toate și o să fie și Liturghia acolo. Barcelona, Real, City și Manchester și le spulber pe toate! Dumnezeu face, bate și selecționata lumii. Dacă El le-a făcut, face ce vrea cu ele”, a declarat Gigi Becali, potrivit celor de la fanatik.ro