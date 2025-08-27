Gigi Becali vrea trofeul Europa League. Cum a comentat Elias Charalambous înainte de FCSB – Aberdeen: „Cine a spus? Și mie îmi place să visez”

Recent, Gigi Becali a spus că și-ar dori ca FCSB să câștige trofeul Europa League în acest sezon, pentru că aceasta ar fi, în viziunea lui, calea mai simplă spre accederea în faza principală din Champions League în stagiunea viitoare.

Elias Charalambous, întrebat despre dorința lui Gigi Becali ca FCSB să câștige Europa League

Bineînțeles că pentru a putea spera măcar la atingerea acestui deziderat este nevoie ca echipa roș-albastră să ajungă întâi în faza principală din această competiție, adică să treacă de Aberdeen în play-off, după acel 2-2 din turul de săptămâna trecută din Scoția. Exact acest aspect a fost punctat și de Charalambous în momentul în care a fost întrebat în legătură cu acea chestiune.

„Da, cu siguranță, jucăm mâine pentru a intra în grupa din Europa League, știm cât de important este pentru club și pentru toată lumea din România.

Nu este ușor, este foarte greu, băieții sunt concentrați pentru a câștiga și pentru a intra în grupă. Cu siguranță este cel mai important meci din acest sezon.

Există o senzație că în Europa League este ușor și singurul lucru care trebuie să ne intereseze este Champions League. Nu, este un lucru uriaș pentru România, pentru toată lumea.

Avem jucători foarte inteligenți, nu au nevoie de discursul pentru a înțelege. Au înțeles, știu, nu aveau nevoie de mine ca să audă, sunt convins că mâine vor arăta atitudinea corectă pentru a ne califica.

„Îmi place să vizez, dar să o luăm pas cu pas”

Cine a spus? (n.r. Despre câștigarea trofeului Europa League de către FCSB) (n.r. patronul) În primul rând trebuie să trecem mâine, după aia o luăm pas cu pas, tot ce am în minte e meciul de mâine, îmi place să visez, dar să o luăm pas cu pas.

Vreau să le ofer o mare felicitare celor de la Pafos, au făcut toți ciprioții mândri, este un lucru uriaș pentru o țară atât de mică. Diferențele sunt mici în fotbal acum, orice echipă poate bate orice echipă. Când vezi astfel de rezultate, visezi mai mult, sper să trecem și noi mâine.

Înainte de meciuri nu îmi place să vorbesc despre bani, jucătorii au propriile bonusuri. Urăsc să vorbesc despre bani, urăsc asta cu adevărat. Trebuie să fim pregătiți pentru orice, dar cel mai important este să fim concentrați de la început și să avem în gând să ne obținem calificarea cât mai repede posibil.

Cisotti este suspendat, Thiam nu este pe listă, în rest ceilalți sunt ok. (n.r. Despre Daniel Bîrligea) Este foarte important, pentru mine este cel mai bun atacant în România, este foarte important să îl avem sănătos, dar toți trebuie să fie în formă bună, sper să fie toți mâine”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Aberdeen.