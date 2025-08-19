Gigi Mustaţă a izbucnit în râs după ce a văzut asistenţa de la CS Dinamo – Steaua: “V-aţi aşteptat la altceva? N-au zis ei că e Derby de România?!”

Gigi Mustață a fost întrebat la un moment dat în legătură cu asistența destul de redusă din punct de vedere numeric înregistrată recent la meciul dintre CS Dinamo și Steaua din Liga 2, de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Gigi Mustață, ironic atunci când a fost întrebat despre asistența de la meciul CS Dinamo – Steaua: „M-a bufnit râsul, vă așteptați la altceva?”

Liderul Peluzei Nord de la FCSB nu a ratat astfel ocazie de a-i ironiza pe suporterii din Peluza Sud Steaua pentru faptul că în viziunea sa s-au prezentat în număr destul de mic la această partidă, în contextul în care în săptămâna premergătoare jocului ei au susținut în spațiul public că ar fi vorba despre „Derby de România”.

Mai mult, Mustață a susținut că steliștii nu au fost nici pe departe în număr de aproximativ 2000 la acest meci, așa cum s-a estimat în primă fază, ci mult mai puțini, chiar la jumătate din această cifră.

„M-a bufnit râsul. Ce ați spus? De asistență? Pai dar vă așteptați la altceva? Mai tăiați din ele. Presa a declarat o mie și ceva suporteri.

Sunt 730 de bilete acolo, vă spun sută la sută. Cu celelalte două sectoare spre tribuna a doua, dacă nu mă înșel, cam în jur de o mie.

„Au fost cam în jur de o mie, restul unde au fost? Nu au declarat că e Derby de România?”

Restul unde au fost? Că era un derby. (n.r. râde) Păi nu au declarat că e Derby de România? Da, Derby de România a fost acum două etape, când ne-a bătut pe noi Dinamo.

Nu m-am uitat, cred că am văzut foarte puține faze. Am văzut că aveam pe cineva la… Nu, nu, nici nu mă interesează. Foarte slab.

În afară de faptul că, eu mă mai uit și la meciurile de Liga 2, dar când vezi că vine o echipă nou-promovată, CS Dinamo, și tu care investești din bani publici atâtea milioane de euro și vii cu pretenții că vrei să promovezi în Liga 1, ceea ce decât dacă schimbi forma de organizare, și să nu îi bați pe CS Dinamo…

Îmi pare rău, pentru ce ai investit acei bani acolo? Pentru ce dai salarii de 4, 5 mii de euro, când în Liga 1 sunt jucători care au salariile astea? Este strict problema lor”, a spus Gigi Mustață.