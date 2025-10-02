Gigi Nețoiu, dezvăluiri incendiare! A vrut să cumpere Steaua, dar MApN i-a pus bețe în roate: „Știți cât mi-a cerut?”

Gigi Nețoiu a dezvăluit că a dorit să preia clubul Steaua alături de mai mulți oameni de afaceri din Turcia. Planul fostului finanțator de la Dinamo și Universitatea Craiova a fost susținut de mai multe nume importante din istoria clubului „roș-albastru”, însă totul a căzut din cauza MApN.

Gigi Nețoiu a vrut să cumpere Steaua!

CSA Steaua se află în continuare într-o postură neplăcută în divizia secundă, neavând drept de promovare, deși a avut rezultate pozitive în aproape fiecare sezon petrecut în Liga 2.

Situația s-ar fi putut schimba însă în 2024, conform celor declarate de Gigi Nețoiu. Omul de afaceri, care s-a implicat recent la FC Voluntari, a dezvăluit în urmă cu o lună și jumătate că a vrut să cumpere clubul Armatei.

„(n.r. ați vrut să investiți la Steaua?) Da, așa este. Aveam doi investitori care sunt asociații mei și în afaceri, din Turcia.

Și am vrut să investesc, am avut o discuție cu domnul Tîlvăr, fostul ministru (n.r. al Apărării Naționale) și cu domnul Anghel Iordănescu”, a declarat Gigi Nețoiu pentru .

Ce sumă i s-a solicitat lui Gigi Nețoiu pentru a cumpăra Steaua

Omul de afaceri a dezvăluit și suma imensă pe care cei din MApN au solicitat-o în schimbul clubului. „Mi-au zis că evaluează la 20 de milioane. Unul… Bacria (n.r. Eduard Bachide), nu mai știu cum îl cheamă, secretar de stat. Că 20 de milioane, că emblema, palmaresul.

Păi, băi nene, Rapidul a dat-o pe 80-100, Timișoara pe 50, ce aveți voi? Foarte bine, dar dacă vindeți toți jucătorii nu luați 200.000 pe ei. Stadionul e al statului, voi cu ce veniți? Probabil nu au vrut… ăsta a fost interesul”, a declarat omul de afaceri.