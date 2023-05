Gino Iorgulescu a făcut infarct. Șeful LPF este internat în spital

Șeful Ligii Profesioniste de Fotbal are grave probleme cu sănătate și este internat la spital, după ce a suferit un infarct.

Gino Iorgulescu a acuzat, zilele trecute, stări de rău. Președintele LPF a avut, iar, nevoie de ajutorul medicilor pentru a depăși încă o cumpănă.

Din fericire, a fost stabilizat, însă îl așteaptă o perioadă dificilă. Cel mai probabil va fi nevoit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la inimă.

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat Gino Iorgulescu pentru cancan.ro