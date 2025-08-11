Gino Iorgulescu a ripostat dur, după ce Dan Șucu i-a cerut demisia: „E cam agresiv. Nu mă pun la mintea lui Șucu. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a reacționat dur după ce Dan Șucu, acționarul majoritar al lui Rapid, i-a cerut demisia, criticându-l și explicând decizia modificării de urgență a regulamentului care l-a ajutat pe Gigi Becali să reintroducă jucătorul Malcom Edjouma pe lista pentru campionat.

Iorgulescu a spus că modificarea a fost făcută pentru a elimina o „șmecherie” și a făcut aceasta consultându-se cu Răzvan Burleanu, președintele FRF. El a acuzat totodată pe Șucu că este agresiv și a amenințat că poate dezvălui unele lucruri despre acesta în presă.

Pe de altă parte, Dan Șucu a emis un comunicat foarte critic, acuzând LPF și pe președintele Iorgulescu că au comis un abuz extrem de grav prin modificarea regulamentului în favoarea FCSB fără consultarea celorlalte cluburi, fapt care a compromis încrederea în Iorgulescu și cerându-i demisia de onoare. Șucu a mai criticat și faptul că Iorgulescu s-a deplasat „la palat” pentru a se întâlni cu oficiali, exprimându-și rezervele față de independența LPF.

Contextul conflictului a fost o prevedere din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) care, înainte de modificare, nu permitea reînscrierea unui jucător pe lista pentru campionat fără rezilierea și înregistrarea unui nou contract, iar Becali a cerut schimbarea acestei reguli în regim de urgență, sprijinită de LPF și FRF.

„Este dreptul lui să ceară demisia. Nu este el singurul care poate să hotărască această chestie. Domnul Şucu este cam agresiv şi crede că lumea este la picioarele dânsului. Problema este în felul următor.

Gigi Becali avea un jucător şi nu putea să îl pună pe lista de 25 să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj. Am aflat de la cei care lucrează la Ligă cum poate să joace jucătorul pe care îl are Gigi sub contract la acest moment.

Toţi, de la toate cluburile, făceau o şmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului şi în aceeaşi zi să facă altul, nu mai era niciun scandal, nici cu Şucu, nici cu alţii.

Am zis de ce să facem chestia asta ca să facă nişte nereguli. Că este o neregulă, gândind la rece. Cum să reziliezi un contract şi să faci altul în aceeaşi zi. Şi atunci am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament.

Este făcută pentru toate cluburile. I-am spus domnului Şucu: «La anul s-ar putea să fii tu în cupele europene, să ai mulţi accidentaţi!». Sunt accidentaţi mulţi şi la FCSB şi la CFR Cluj. Hai să nu facă o şmecherie românească, o şmecherie de stradă. Să facem regulamentul ca lumea.

M-am consultat şi cu Burleanu şi am făcut chestia asta. Dacă făcea Gigi şmecheria asta, nu mai era nicio problemă. Șucu vrea ca tot ce se întâmplă în fotbal să fie cum vrea el. Se grăbeşte.

Eu nu mă pun la mintea lui. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el cu care aş putea să ies în presă. Nu sunt «prăduitor». Dacă el vrea să mă măscărească, lumea o să-l judece. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat, că mâine e Adunare Generală.

Domnul Rotaru e cam cu jumătate. L-a forţat Dan Şucu să aibă un asociat. Aţi vorbit cu Rotaru în emisiune? Eu n-am mai fost la Palat de vreo 5-6 ani. Îl respect pe Gigi că face lucruri bune pentru fotbal. Mai face şi pentru oameni săraci”, a transmis Gino Iorgulescu, conform fanatik.ro.