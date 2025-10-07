Gino Iorgulescu anunță controale și avertizează cluburile să ia măsuri, după terenul impracticabil de la Dinamo – Unirea Slobozia

Dinamo – Unirea Slobozia, un meci marcat de un teren impracticabil la Clinceni, a generat reacții dure din partea oficialilor. Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a criticat starea gazonului și a anunțat controale la stadionul celor de la Slobozia pentru a verifica dacă mai pot fi programate meciuri din SuperLiga pe acea arenă.

Gino Iorgulescu a declarat că terenul de la Clinceni a arătat rău, fiind aproape impracticabil din cauza ploilor torențiale. El a spus că în ciuda condițiilor depășite de vremurile trecute, fiind acum 2025, cluburile trebuie să ia măsuri pentru întreținerea corespunzătoare a terenurilor. Reprezentanții Ligii vor efectua un control în această pauză competițională pentru a decide dacă se mai pot desfășura jocuri pe acel stadion.

„Sperăm că ne vor mai lăsa ploile și toate cluburile își vor lua măsuri ca terenurile să fie practicabile. Referitor la stadionul celor de la Clinceni, oamenii mei de la Ligă vor merge acolo în această pauză competițională și vor vedea care este situația.