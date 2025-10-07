Gino Iorgulescu, despe selecționerul naționalei: „Un antrenor mai bun nu avem”

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, spune că Mircea Lucescu trebuie să rămână în continuare pe banca naționalei.

„Urmează două meciuri pentru națională. Sunt mulți jucători pe care Lucescu trebuie să-i vadă. De asta a organizat amicalul cu Moldova. Un antrenor mai bun decât Mircea Lucescu la ora aceasta nu cred că avem și el știe mai bine ce are de făcut la națională.

Sper să aibă rezultatele dorite, pe măsura profesionalismului său. Eu îl susțin pe Mircea Lucescu. Are experiență, rezultate și tot ce îi trebuie. Nu cred că este altul cu performanțe mai bune decât el. Eu nu am auzit nimic despre Edi Iordănescu”, a spus președintele LPF, conform