Gintra – Farul 2-1

Echipa feminină a Farului a pierdut, din păcate, primul meci din cadrul turneului preliminar al Champions League și a irosit șansa de a lupta pentru play-off-ul celei mai importante competiții europene. Partida împotriva campioanei Lituaniei, gazda turneului, a fost foarte echilibrată, diferența fiind făcută doar în ultimele zece minute. Gintra a deschis scorul la zece minute de la reluarea reprizei secunde, însă șutul puternic și precis al Ioanei Stacu din min.63 a anulat rapid avantajul gazdelor. Golul victoriei lituaniencelor și implicit al calificării în finala turneului a fost reușit în min.83, după o mare greșeală a experimentatei Ana Maria Stanciu.

După acest esec, Farul va lupta sâmbătă pentru un loc în turneul 1 al Europa Cup, împotriva campioanei din Georgia.

În cealaltă partidă din această grupă, Vorskla Poltava (Ucraina) – Lanchkhuti (Georgia) 5-0.

Programul partidelor de sâmbătă – ora 12, locurile 3-4: Lanchkhuti (Georgia) – Farul Constanța; ora 18, locurle 1-2: Vorskla Poltava (Ucraina) – Gintra (Ucraina).

Gintra (Lituania) – Farul 2-1 (0-0)

Au marcat: Spenazzatto 55, Ribeiro 83 / Stancu 63

Au evoluat pentru Farul (antrenor Ralica Simes): Onyango – Stancu, Bratu, Stanciu, Mango – Istrate (90 Pânzariu), Boycheva, Cristea (64 Botojel) – Bălăceanu, Gnaly (64 Ivanova), Chiper. Rezerve: Achiței – Craiovan, Mihăescu, Bogos, Zheleva, Cășeriu, Stoicescu, Geambazu, Croitoru.