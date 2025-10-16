Giovanni Becali a dezvăluit învingătorul derby-ului dintre Dinamo și Rapid

În așteptarea derby-ului incendiar dintre Dinamo și Rapid, programat pentru 19 octombrie pe Arena Națională, Giovanni Becali și-a exprimat un pronostic echilibrat pentru această confruntare de foc.

Impresarul a declarat că se așteaptă la un meci echilibrat, care se va încheia cel mai probabil la egalitate. Becali a lăudat Dinamo, evidențiind campania de transferuri din această vară ca fiind una foarte inspirată, care a adus jucători tineri și promițători precum Danny Armstrong, Alexandru Musi și Adrian Mazilu.

„Între Dinamo și Rapid eu spun că e meci de egal. Dinamo se bate la campionat, pentru că a închegat un prim 11 cu care face ravagii. Nu aș spune tot lotul, că nu știu dacă sunt de valoarea titularilor. Are un mijloc bun, până și scoțianul (n.r. Danny Armstrong) ne încântă cu dârzenia lui. Intră, provoacă adversarul, zici că e viking, șmecher.

Opruț e la națională, Cîrjan e la națională, câștigul lor, Musi, luat de la FCSB. Îl pregătesc pe Mazilu, care a fost decisiv la Farul când au luat titlul. O să-și revină și el, o să fie important… Mai caută și jucători acum, caută și jucători tineri, pentru viitor”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.

În contextul actual al campionatului, Dinamo se situează pe locul 4 cu 23 de puncte, în timp ce Rapid ocupă poziția a 2-a, cu 25 de puncte, ceea ce face ca acest derby să fie nu doar o tradiție, ci și o bătălie acerbă pentru puncte vitale în lupta pentru titlu.