Giovanni Becali a găsit soluția pentru problema lui Gigi Becali: ”Dacă mă roagă, i-l aduc!”

Gigi Becali își dorește un nou fundaș central, în contextul în care negocierile pentru transferul lui Mario Tudose de la FC Argeș s-a blocat.

FC Argeș și Benfica dețin, fiecare, un procent de 50% din serviciile jucătorului, iar portughezii vor un milion de euro în schimbul lui. Drept urmare, Becali este nevoit să achite o sumă dublă, pe care nu o acceptă.

Astfel, Giovanni Becali a declarat că este pregătit să îi aducă verișorului său un jucător care a evoluat în Serie A și La Liga, care dorește un salariu lunar în valoare de 40.000 de euro.

Cu toate acestea, impresarul susține că patronul nu va accepta propunerea sa.

”Dacă i-l propun eu lui Gigi, nu îl ia. Nu e român, e străin. Costă ceva… Gigi nu ia jucători decât dacă-i știe el. Degeaba îi spun eu de unul care a jucat 28 de meciuri în Serie A și care vrea 40.000 (n.r.- de euro) pe lună. Nici măcar nu are 30 de ani, are 27 sau 28, dar pe el nu-l interesează.

Jucător care a jucat în primele două ligi din Spania și e liber de contract. Vrei să-ți spun ceva? Dacă duc un jucător acolo și nu joacă un meci ca lumea, îl bombardează Gigi. Să mă înjure străinii, nu să mă înjure ai mei, românii. Dacă mă roagă Gigi și-mi zice că are nevoie, da… Dar cu niște condiții. Nu poți să te iei de el ca de Chiricheș.

Are încredere în mine, dar el trebuie să-i vadă. Dacă e unul la Botoșani sau pe unde mai vede el… Mai ales de la Botoșani. Le-a ținut echipa în prima ligă vreo 3-4 ani”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.