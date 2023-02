Giovanni Becali a vorbit cu italienii înainte de Parma – Pisa: ”Da, putem spune că e un fel de derby românesc!”

Parma și Pisa se întâlnesc într-un derby al românilor din Serie B.

Adrian Rus, Marius Marin evoluează la Pisa, iar Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma.

Giovanni Becali a vorbit cu jurnaliștii italieni de la La Nazione înainte de meci.

”Da, putem spune că e un fel de derby românesc. Ambele echipe sunt la play-off, pentru ambele va fi greu să prindă una dintre primele două poziții, dar sunt sigur că ambele vor lupta pentru promovare până la final.

E un campionat foarte greu Serie B, mai ales în acest an. Pare că Parma are ceva în plus față de Pisa, dar cei de la Pisa formează un grup unit, cu un antrenor care-i cunoaște bine pe jucători. Păcat că D’Angelo nu a fost pe bancă de la începutul sezonului, poate așa Pisa ar fi avut mai multe puncte și era în cursă pentru promovarea directă.

Mihăilă și Man au început foarte bine, dar au avut foarte multe ghinioane cu accidentările. Sper ca aceste ghinioane să înceteze și să aibă continuitate în jocuri. Parma are un președinte cu răbdare, care a investit mulți bani.

Moruțan se va reîntâlni cu un prieten, are o relație foarte bună cu Man în afara terenului. Ambii sunt jucători care pot decide un meci. Olimpiu este un jucător esențial pentru Parma, sunt foarte mulțumit de evoluțiile lui. E în top și la golgheteri, și la pasatori decisivi.

Rus trebuie să creadă mai mult în propriile calități. A jucat bine când a venit. Dacă rămâne calm, poate juca bine și să ajute echipa. Marin marchează goluri importante. Joacă foarte bine, e căpitan de echipă acum și începe să-și asume responsabilitatea.

Sper că va fi un meci spectaculos. Nu voi ține cu nimeni, ambele echipe sunt apropiate de sufletul meu”, a declarat Giovanni Becali.