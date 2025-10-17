Giovanni Becali comentează conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin: “Cum să dai în familie?”

Mircea Lucescu şi Giovanni Becali au dezbătut în conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin, izbucnit după meciul România – Austria, scor 1-0. Selecţionerul l-a criticat pe mijlocaş, dar Marin i-a răspuns tăios lui „Il Luce”.

Giovanni Becali comentează conflictul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin

Giovanni Becali a declarat că Mircea Lucescu nu trebuia să îl critice public pe Răzvan Marin. Celebrul impresar înţelege nemulţumirile fotbalistului şi nevoia lui de a răspunde:

„E lipsă de diplomaţie a lui Mircea Lucescu. Se deschide o Cutie a Pandorrei. Nu e bine. Nu e normal nici să îi răspunzi. Pune-te în pielea unui jucător care are 70 de meciuri şi vreo 20 de goluri.

Are doar 28 de ani, tot viitorul înainte. Nu e jucătorul meu. Stanciu n-a răspuns. E cuminte. N-avea cum să tacă jucătorul. Joacă la o echipă bună din Atena, are contract bun.

Eu nu înţeleg de ce vedeţi doar antrenorii care atacă şi nu doar jucătorii. În 1998 când a venit Hagi de la Galatasaray cu avionul privat şi l-a atacat pe Mircea Lucescu, a mai zis ceva Luce?”, a spus Ioan Becali