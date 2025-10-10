Giovanni Becali, despre Mircea Lucescu: „Se alintă mult”

Selecționerul Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisia de la națională. Giovanni Becali spune că antrenorul se „alintă”.

„Se alintă mult. La anii lui, îi place să se alinte. Eu cred că se alintă. E un risc, dar e un baraj creat tot de el. Pentru asta merită să stea până la baraj. Îi dai șansa până la baraj. Că pierde? S-au mai pierdut baraje, depinde cu cine cazi. Dacă pici cu Italia… dar dacă pici cu Ucraina. Până la baraj mai este timp.

Campionatele sunt în toi până în martie când se joacă barajul. Se întoarce Drăgușin, Borza și mulți alții. (n.r. Stanciu, Drăguș) Corect. Dacă pierde la baraj care e problema? El ne-a adus acolo, are dreptul să antreneze. Federația cred că nu are vreun punct de vedere de spus. Până la baraj are 5 luni și are timp să vadă toată metamorfoza unui jucător.

Mai joci meciuri amicale o grămadă până atunci. Ai o șansă reală. Eu nu-i spun să se ducă la baraj, că nu pot să-i spun, dar părerea mea e să se ducă la baraj, să joace meciurile. Se pot schimba multe, vai de capul meu. Moruțan, Hagi pot să devină jucători importanți, Dennis Man în Champions League. Vor fi în toiul campionatelor”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.