Giovanni Becali, dezvăluiri despre lupta dintre Gică Hagi și Simone Inzaghi pentru banca tehnică a unui club

Gică Hagi, fostul mare fotbalist și antrenor român, este în continuare în căutarea unei echipe după ce a predat conducerea tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. Giovanni Becali a făcut dezvăluiri din culisele fotbalului privind o confruntare recentă pentru un post important de antrenor, care l-a avut în prim-plan pe Hagi.

Becali a explicat că, deși Hagi este recunoscut la nivel mondial, șeicii de la Al Hilal au ales să aducă un antrenor pe baza CV-ului său cu echipe puternice din Europa, Simone Inzaghi, care a jucat finala Ligii Campionilor cu Inter Milano. Becali a mai spus că un potențial obstacol pentru Hagi a fost despărțirea de Galatasaray, în contextul în care antrenorul turc Okan Buruk, care este în prezent pe banca Galatei, îl apreciază mult pe Hagi.

Giovanni Becali a precizat că Hagi trăiește o viață liniștită în prezent, dar încă este deschis să preia o echipă serioasă cu un patron serios, dacă i se oferă o astfel de oportunitate.

„Anii trec, dar eu spun că de bine, de rău, trăiește o viață atât de liniștită acum. Intră în fibrilații acum când joacă Farul. Nu i-a venit niciun proiect, da. Că dacă vine o echipă și spune că-l vrea un an, nu știu dacă merge Gică. Să fie cu o formație serioasă, cu un patron serios. Eu dacă aș avea ocazie să găsesc ceva, cu cel mai mare drag. Am și vorbit în Arabia Saudită, exact înainte să fie adus Simone Inzaghi acolo.

Și mi-a spus o persoană importantă din Arabia Saudită că Hagi e un nume excepțional, dar nu a antrenat echipe importante. Are un handicap după ce a plecat de la Galatasaray. Okan Buruk, care e antrenor acum, îi pupa mâna lui Gică. Cred că trebuia să rămână la Galatasaray, a avut și el niște puncte de vedere, așa a fost”, a dezvăluit Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.

Pe parcursul carierei sale de antrenor, Gică Hagi a condus naționala României, Farul Constanța, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și Steaua București, dar în acest moment pare să aștepte un nou proiect important care să îi redea faima și succesul de altădată.