Giovanni Becali îi cere lui Mircea Lucescu să îl titularizeze pe Ştefan Târnovanu la naţională

Giovanni Becali a lansat un mesaj direct pentru Mircea Lucescu, solicitând ca Ştefan Târnovanu să fie portarul titular al României la meciul cu Austria din 12 octombrie. Impresarul a lăudat prestaţia impresionantă a portarului de la FCSB, care a avut intervenţii decisive în victoria cu 1-0 contra Go Ahead Eagles, în Europa League. Becali consideră că Târnovanu merită să apere pentru naţională, având în vedere evoluţia sa constantă, titularizarea la FCSB şi performanţele din cupele europene.

Impresarul a criticat faptul că Târnovanu este ignorat de mai mulţi ani, deşi joacă titular la FCSB atât în campionat, cât şi în competiţiile europene. Giovanni Becali subliniază că alţi portari aflaţi în lotul naţionalei nu au nici pe departe acelaşi ritm de joc şi aceeaşi performanţă.

„Târnovanu este neluat în seamă de vreo 2-3 ani și joacă titular în campionat, titular în cupele europene. Uită-te la ceilalți portari pe unde sunt, Oviedo și așa mai departe, și nu joacă. Nu dau nume, dar nu joacă unul. Și culmea, la națională ne încăpățânăm să nu-l convocăm pe Târnovanu. Da, a fost în lot și se plimbă, ce face? Nu e corect.

(n.r. – La forma pe care o arată și la ce se întâmplă cu ceilalți portari, Târnovanu trebuie să apere cu Austria?) Da, automat. Orice altă alegere e de neînțeles. Și la experiența antrenorului pe care îl avem nu pot să înțeleg cum îl evită pe Târnovanu jucând în cupele europene până în optimi și doi ani campion.

Că nu dă cu piciorul, păi n-am văzut o pasă greșită. Ce ar trebui să-l vedem cum dă cu interiorul, cu exteriorul sau ce să facă, să o înalțe, să o jongleze și să dea din lob. Ne încăpățânăm câteodată la echipa națională cu câțiva jucători… Cum s-a încăpățânat și cu Mitriță până la urmă”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

După meciul din Olanda, Ştefan Târnovanu a fost desemnat omul meciului, primind nota 8.6 din partea sofascore.ro şi 8.2 de la flashscore.ro. Portarul s-a arătat bucuros pentru victoria FCSB şi a menţionat că succesul este şi pentru colegii accidentaţi, cu o dedicaţie specială pentru Lix, operat cu o zi înainte de partidă. Târnovanu a declarat: „Nu cred că eu am salvat, doar am continuat ce au făcut băieţii foarte bine”, arătând spiritul de echipă din vestiarul roş-albaştrilor.