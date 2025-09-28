Giovanni Becali îi ia apărarea lui Ștefan Târnovanu: „I s-a făcut o nedreptate, merită să fie titular la echipa națională!”

Înaintea partidelor amicale cu Moldova (9 octombrie) și a celor din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Austria (12 octombrie), Giovanni Becali a lansat un mesaj puternic privind situația lui Ștefan Târnovanu.

Omul de afaceri consideră că portarul lui FCSB ar fi trebuit să fie titular la echipa națională, subliniind performanțele acestuia din ultimele sezoane și faptul că a câștigat titlul în SuperLiga, dar „rezervele eterne joacă titulari”.

„Târnovanu nu e numai de acum, dar de vreo trei ani, eu zic de trei ani… I s-a făcut o nedreptate la echipa națională. Să nu uităm că a câștigat campionatul, a mers în optimile Europa League, dar rezervele eterne joacă titulari… Târnovanu e unul dintre cei mai buni portari români în momentul actual”, a spus Ioan Becali, conform digisport.ro.

Mircea Lucescu a mizat pe Horațiu Moldovan pentru ultimele meciuri, deși goalkeeperul de la Real Oviedo nu a debutat încă pentru echipa sa de club în acest sezon. Becali a remarcat că Târnovanu este unul dintre cei mai valoroși portari ai momentului, având deja trei selecții la națională și o cotă estimată la 5 milioane de euro.