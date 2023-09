Giovanni Becali și-a pierdut speranța: „Ne-am făcut de rușine într-un meci în care jucam acasă!”

Rezultatul obținut de România cu Israel (1-1) l-a înfuriat pe Giovanni Becali. Agentul de jucători a avut un discurs vehement după meciul de sâmbătă seară.

Mai exact, acesta nu mai crede în calificare după ce a văzut prestația „tricolorilor”. Iată ce a spus despre băieții lui Edi Iordănescu.

„Ne-am făcut de rușine într-un meci în care jucam acasă!”

„E foarte groasă situația. Am avut 45.000 de spectactori și 7 zile să ne pregătim. Meciul ne putea duce spre calificare cam 80%. Ne-am făcut de rușine într-un meci în care jucam acasă. Trebuia să avem pressing constant. Noi am fost mielușei de Paște.

Șanse mai sunt, dar cred că nu ne calificăm. Eu, în minutul 15, l-am chemat pe un colaborator și i-am spus clar: Vezi cum joacă ei și jucăm noi?

Noi așteptam să cadă un gol. Dumnezeu ne-a dat un punct de aur cu Elveția. Acum, trebuia să vină cel mai frumos cadou. Trebuia să le arătăm că jucăm acasă. Trebuia să ‘moară’ pe teren. Israel e o echipă bună și o văd favorită pentru locul 2.

Nu știu nici dacă nu putem, nici tactic. Ce calitate are jucătorul român? Ce capacitate de efort are? Ce am jucat noi? Am jucat cu Coman fundaș!

Ei au făcut în careul nostru ce au vrut ei. Tot fotbalul românesc, până la U15, se joacă cu această precauție – să vedem, să treacă timpul. Era să zic o prostie.

Noi trebuia să plecăm cu ideea să le dăm 2-0. Ei m-au impresionat prin fotbalul lor. Au luat gol și au continuat să joace cum o făceau înainte. După ce au egalat, mai puteau să ne dea două. Suntem departe de fotbalul de afară”, a declarat Giovanni Becali, pentru Digi Sport.ro.