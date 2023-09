Giovanni Becali știe cine ar trebui să fie selecționerul României: „Niciunul nu e precum el!”

Parcursul recent al naționalei României a crescut numărul de critici asupra selecționerului Edi Iordănescu.

Giovanni Becali, agentul de jucători, a numit tehnicinaul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru acest post. Iată cine este alesul său.

„Niciunul nu e precum el!”

„Îți dai seama ce se va întâmpla acum la Kosovo? Vor urma criticile. Știi ce va urma la un egal sau înfrângere? Eu mai văd în viitor. Doamne ferește să nu fie cum zic eu. Și dacă bate Kosovo va rămâne foarte puțin. Acum aveam ocazia să ne ducem la patru puncte de ei. Noi să batem la Israel? Una e să poți și alta să bați.

Cel mai bun antrenor la echipa națională e Ionuț Chirilă. Te rog să mă crezi. Eu nu am văzut o schemă făcută în șapte zile. Unde sunt zilele astea? Am avut și avem selecționeri mulți, dar niciunul nu e precum Chirilă. Sunt atât de serioși, încât nu mă distrează. El mă distra. Edi Iordănescu e selecționerul echipei naționale, dar vreau să fiu contrazis la tot ce am zis”, a spus Ioan Becali, potrivit DigiSport.