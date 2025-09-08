Giovanni Becali, verdict despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo

Adrian Mazilu (19 ani) a fost oficial transferat de Dinamo București de la Brighton, semnând un contract valabil până în iulie 2029. Pentru 40% din drepturile federative ale fotbalistului, Dinamo a plătit 450.000 de euro. Fostul impresar Giovanni Becali a catalogat mutarea ca fiind „excepțională”, dar a subliniat că totul depinde acum de evoluția jucătorului.

Becali a menționat că Dinamo are nevoie de un jucător ca Mazilu pe partea dreaptă, iar tânărul atacant are șansa să-și relanseze cariera în Liga 1, după perioada dificilă din Anglia.

„Excepțională mutarea. Acum depinde totul de el, totul și totul numai de el! Vine la o echipă care joacă pentru play-off, este în play-off. Nu are pe partea dreaptă un jucător ca el. Are 3 meciuri cu o echipă care a retrogradat.

Îmi pare rău de acest copil. L-am căutat, am vrut să am un dialog cu el, să îl am, să îl sprijin, să îl ajut. Nu s-a putut, nu știu cu cine a plecat în Anglia. Acum a renăscut, are șansa să devină acel Mazilu pe care îl știm cu toții. Aceeași generație cu Borza.

Borza e jucător de Rapid, de echipă națională. Mazilu trebuie să recupereze mult, să își revină la forma care era, să joace titular la Dinamo, să fie convocat la echipa națională U20 sau U21 și să își reia cariera de la capăt. Dinamo, cu el în dreapta, se închide bine. Îl au pe Musi în stânga, Cîrjan la mijloc”, a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik.

La rândul său, Mazilu și-a exprimat ambițiile de a munci pentru un loc de titular și a mărturisit că se simte cel mai confortabil pe banda dreaptă, poziție pe care o preferă, deși poate juca pe ambele posturi de extremă.