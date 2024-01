Giovanni Constantino a explicat cum a putut FCU Craiova să piardă în Giulești după ce a condus: „Asta face diferența!”

FCU Craiova a reluat campionatul cu o înfrângere. Oltenii au plecat fără niciun punct din Giulești (3-4 cu Rapid).

Giovanni Constantino a explicat ce s-a întâmplat cu echipa sa. Iată cum a comentat antrenorul italian eșecul dramatic.

„Asta face diferența!”

„Am văzut toate meciurile Rapidului. Cred că FCU Craiova a fost cea mai bună echipă care a jucat aici. Am jucat un meci fantastic, cu personalitate, cu mult curaj. FCU e cea mai tânără echipă din campionat. Este bine, alteori e rău. S-a văzut lipsa experienței la unii jucători.

Am făcut pressing, am încercat să construim, dar rezultatul nu ne-a aparținut. Cred că 75 de minute am jucat foarte bine. Cred că am avut curaj să jucăm, unii jucători sunt accidentați. Este bine, îmi plac jucătorii tineri, au potențial, dar e posibil să facă astfel de greșeli care ne-au costat trei puncte.

L-am schimbat pe Bauza pentru că era nevoie să conservăm rezultatul, dar nu asta a schimbat meciul. Au fost anumite greșeli. Penalty-ul a schimbat meciul. Puteam marca prin Blănuță. Au fost anumite situații din cauza cărora nu am câștigat, nu din cauza schimbărilor.

Ei au jucători cu experiență, cu calitate, asta face diferența uneori. În prima repriză am jucat foarte bine. Sunt unele greșeli, nu vreau să intru în detalii. Nu e vorba despre greșeli tehnice, e vorba despre mentalitate. Am fost ghinioniști, Negru s-a accidentat în minutul 90. La 3-3 trebuie să jucăm minge lungă.

Dacă am avea mai multă experiență, am încerca să jucăm mingi lungi. Suntem o echipă cu jucători tineri, trebuie să acceptăm că uneori pot face greșeli.

Nu pot controla arbitrajul. Arbitrajul e parte din joc. Nu știu dacă a fost penalty sau nu. Dacă a fost penalty, bine, dacă nu, trebuie să verificăm, dar rezultatul nu se va schimba. De când sunt în România, nu am primit penalty”, a spus Giovanni Costantino, după eșecul cu Rapid.