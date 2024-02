Giovanni Costantino a dat cărțile pe față după ce Mititelu l-a dat afară: ”Până acum câteva săptămâni jucam pentru mulți oameni cel mai bun fotbal din România!”

FCU Craiova și Poli Iași au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul din etapa cu numărul 28 din SuperLiga României.

Adrian Mititelu l-a demis pe Giovanni Constantino după ce FCU Craiova a ajuns la patru partide consecutive, după remiza cu Poli Iași.

A doua zi, antrenorul a postat un mesaj pe rețelele sociale.

”Mulțumesc FCU Craiova, mulțumiri domnului Mititelu, jucătorilor mei, staff-ului, Peluza Sud 1997 și tuturor fanilor FCU din întreaga lume.

Am dat tot ce am putut pentru acest club și am lucrat cu profesionalism, pasiune și efort pentru a face acest club și acești jucători mai buni.

Când am ajuns a fost un moment foarte dificil pentru club, dar am avut o perioadă grozavă aici, până acum câteva săptămâni jucam pentru mulți oameni cel mai bun fotbal din România.

Ultimele 3 săptămâni ne-am chinuit să jucăm ca înainte din cauza accidentărilor și a cartonașelor galbene, dar am avut multe emoții pozitive în acele luni, remiza în derby cu 10 jucători, victoriile cu FCSB, Sepsi, Dinamo, amintiri grozave pe care le voi păstra în inima mea.

Hai, Craiova, Haide!”, a scris Giovanni Costantino, pe Instagram.