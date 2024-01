Giovanni Costantino are planuri mari: „Vreau să bat pe toată lumea, de la Botoșani la FCSB”

Antrenorul italian Giovanni Costantino a preluat FCU 1948 Craiova la mijlocul lui octombrie, înaintea etapei a 13-a.

„Nivelul fotbalului românesc e mai bun decât mă așteptam să fie”, recunoaște Giovanni Costantino

Șef de promoție la cursurile PRO de la Coverciano, în 2021, el a avut un început ezitant, cu două remize și două eșecuri. Totuși, a încheiat anul în forță, cu patru victorii fără gol primit, dintre care unul cu FCSB în Cupa României (2-0).

„Știam fotbalul din România, am lucrat în Ungaria și în Slovacia, știam contextul din Europa de Est. Nu e nimic diferit față de ceea ce mă așteptam să găsesc.

România nu are o vizibilitate atât de mare în Vest pentru că echipele din Liga 1 nu au rezultate foarte importante în cupele europene.

Nu aveam informații la nivel de detaliu, dar nivelul pe care l-am găsit aici e bun, ambiția ar trebui să fie să se intre an de an cu o echipă sau două în grupele europene. Ca să fiu sincer, nivelul e mai bun decât mă așteptam să fie.

Aveam un job de puțin timp în Cipru. Eram foarte fericit, mi-a plăcut acolo. Am găsit oameni buni. Au înțeles că vreau să fac un pas mai sus. Ai dreptate și că antrenorii sunt sceptici, de regulă, să preia echipe pe parcursul sezonului.

Dar am verificat lotul, am simțit că pot face mai mult. Cred că am ales bine. Ca antrenor, trebuie să te adaptezi rapid, să faci față cât mai repede provocărilor și eu asta am încercat”, a spus el.

„E greu să vorbești cu mine despre altceva în afară de fotbal” susține Giovanni Costantino

Costantino susține că și-a sacrificat viața pentru fotbal, la care se gândețte tot timpul, chiar și când nu este pe teren sau la antrenament.

„Atenția mea se îndreaptă către echipă. Vreau să fim împreună, să ne antrenăm, să jucăm, să progresăm și să fim mai buni împreună. Mă interesează spiritul de echipă.

Fotbalul se bazează pe echipă, nu e un sport individual. Așa că implic pe toată lumea, vreau să dezvolt și calitățile individuale ale jucătorilor tot în contextul muncii în grup.

Vreau să fac o echipă, ăsta e jobul meu. Am o relație bună cu jucătorii, le cer mult, sunt exigent cu ei și cu staff-ul meu. Dar sunt sincer cu ei și vreau să facem lucrurile perfect.

Sigur, asta e imposibil, dar trebuie să încercăm să fim perfecți. Sunt perfecționist. Viața mea e fotbalul, îl trăiesc non-stop. Tot ce fac se învârte în jurul lui.

Mi-am sacrificat viața pentru fotbal, la el mă gândesc tot timpul, chiar și când nu sunt pe teren sau la antrenament. E greu să vorbești cu mine despre altceva în afară de fotbal”. a spus Costantino, potrivit Flashscore.

„Vreau să bat pe toată lumea, de la Botoșani la FCSB”, anunță Giovanni Costantino

Tehnicianul italian nu va neglija Cupa României, dar gândul îi este tot la campionat. „Am ajuns la rezultate foarte bune în ultima parte. La început, nu a fost ușor.

Fotbalul pe care eu vreau să-l joc nu e simplu pentru fotbaliști. Așa că a trebuit să existe o perioadă de adaptare.

Defensiv, a trebuit să îndreptăm lucruri. Primeam foarte multe goluri. În ultimele jocuri, am reușit să corectăm lucrul ăsta. E foarte important să creăm o bază. Suntem pe un drum bun, construim o echipă stabilă.

Am preluat o echipă care nu a fost construită de mine, nu am adus eu jucători în perioada de transferuri. Am țintit spre maximum cu cei pe care i-am avut la dispoziție.

Ne-au lipsit câțiva băieți în diferite momente, dar cred că munca a fost bună. Vor veni și luna asta jucători, ne vom completa, vom dori să fim tot mai buni.

Ambiția mea e să câștig tot ce pot câștiga. Am mare ambiție, sunt competitiv, așa trăiesc. Sper să ajung cât mai sus cu FCU. Vreau să bat pe toată lumea, de la Botoșani la FCSB. Trebuie să părăsim zona play-out-ului și să ne propunem cât mai mult.

Cupa este o altă țintă pe care o avem. Dar să ajungem în play-off este ceea ce visăm. Nu e un obiectiv ușor, dar sperăm la tot ce e mai bun”, a mai transmis el.