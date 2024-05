Giovanni Costantino iese la atac: „Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze!”-Ce a spus fostul antrenor de la FCU Craiova!

FCU Craiova a retrogradat direct în urma eșecului de acasă cu FC Hermannstadt (1-3) din ultima etapă din play-out.

Giovanni Costantino a văzut situația formației din Bănie. Fostul tehnician al oltenilor a ieșit la atac.

„Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze!”

„FCU nu avea o echipă care să retrogradeze. Din păcate, sunt unele situații care, văzute din interior, sunt înțelese. În ianuarie, după acea serie de victorii, am spus că avem nevoie de o pregătire diferită, dar nimeni nu m-a ascultat.

În februarie am cerut să aducem câțiva jucători, dar nu s-a întâmplat. Am spus că cineva din echipă trebuia să fie exclus, dar nu am fost ascultat. Nu dau niciun nume, spun doar că nu am fost ascultat.

Am spus că dacă nu sunt ascultat, echipa riscă să retrogradeze. În schimb, mi s-a spus că fără jucătorii pe care eu voiam să-i dau afară echipa ar retrograda. Dar am avut dreptate eu”, a declarat Giovanni Costantino, citat de către fanatik.

Giovanni Costantino a pregătit-o pe FCU Craiova în perioada octombrie 2023-februarie 2024.