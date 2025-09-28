Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a dat verdictul despre antrenorul Cristi Chivu

Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a transmis aprecieri elogioase la adresa antrenorului român Cristi Chivu, aflat la cârma echipei de aproape patru luni. Marotta a mărturisit că, deși îl cunoștea pe Chivu atât din cariera de mare jucător, cât și din activitatea sa de antrenor, rezultatele obținute în acest debut de sezon i-au depășit așteptările.

Sub comanda lui Chivu, Inter a reușit până acum patru victorii (trei în Serie A și una în UEFA Champions League) și a suferit două înfrângeri, ambele în campionat. Marotta a subliniat că evaluările din exterior sunt adesea pripite și a afirmat că echipa este încântată de evoluția și dedicarea antrenorului român.

„Chivu ne depășește așteptările. Știam că a fost un fost mare jucător, știam de rezultatele lui de antrenor în sectorul juvenil, dar și de rezultatele la Parma.

Evaluările celor din afară sunt puțin grăbite. În toate aspectele, Chivu depășește cu mult nota de trecere, așa că suntem mulțumiți.

Suntem un club care funcționează foarte bine împreună. Deciziile sunt întotdeauna colective. Un club modern trebuie să decidă în mod colegial”, a declarat Marotta.