Gjoko Zajkov, noul jucător al celor de la CSU Craiova, a explicat de ce a ales să vină în Bănie: „Apreciez asta!”

CSU Craiova l-a transferat pe Gjoko Zajkov, mijlocaș în vârstă de 27 de ani, care a semnat cu oltenii din postură de jucător liber de contract.

Fotbalistul de origine nord-macedoneană a oferit o primă reacție după ce a semnat cu echipa lui Mihai Rotaru. Iată ce a declarat.

„Apreciez asta!”

„Craiova e un club mare din România, printre cele mai mari. Am ales Universitatea Craiova pentru efortul și interesul pe care l-au arătat pentru ca eu să ajung aici.

Apreciez asta mult. Am văzut că oamenii au încredere în mine, așa că a fost ușor să iau o decizie. Mă simt bine. Am fost în pauză, pentru că am jucat în Ucraina. În această perioadă m-am pregătit.

E un campionat bun (n.r. Liga 1). Am auzit lucruri bune despre România. Voi da totul la fiecare meci și sper să vă văd cât mai repede (n.r. mesaj pentru fani)”, a spus Gjoko Zajkov, potrivit paginii de Facebook a celor de la CSU Craiova.