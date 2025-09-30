„Gladiatorul” FCSB-ului, în lot pentru meciul cu Young Boys! Revenire spectaculoasă

Vali Crețu și-a revenit spectaculos și va fi apt pentru meciul lui FCSB din Europa League cu Young Boys. Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pot baza pe serviciile sale.

Vali Crețu, în lot pentru meciul FCSB – Young Boys

Joi, 2 octombrie, de la 19:45, FCSB primește vizita lui Young Boys pe Arena Națională, în al doilea meci din grupa principală din Europa League. Pentru jocul cu elvețienii, campioana României a primit o veste bună.

Potrivit informațiilor celor de la Fanatik, Vali Crețu este în lot pentru partida din cupele europene. „Gladiatorul” roș-albaștrilor și-a revenit spectaculos și reprezintă o variantă pentru cuplul Charalambous – Pintilii.

Fundașul dreapta în vârstă de 36 de ani nu a jucat în ultimele patru meci ale lui FCSB. De la remiza din deplasare cu CFR Cluj, 2-2, din 31 august, Vali Crețu nu a mai bifat minute pentru gruparea patronată de Gigi Becali.