Gloria Bistriţa a fost învinsă clar de Metz, în Grupa A din Ligii Campionilor

Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia Metz Handball, scor 31-24 (14-11), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Campionilor.

Pe 4 octombrie, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, cu liderul Gyor

Principalele marcatoare ale partidei au fost Fujita 6 goluri, Arcos 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, respectiv Bouktit 7, Grandveau 6, Vamos 6, pentru Metz.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, iar în etapa a doua a trecut de DVSC Debrecen, cu 34-33, având 4 puncte în clasament.

Rezultatele din runda a III-a: Buducnost – Gyor ETO 20-36 şi Borussia Dortmund – DVSC Debrecen 28-26, Team Esbjerg – Storhamar Handball Elite 30-24.

În etapa a IV-a, Gloria Bistriţa va juca în deplasare, cu liderul Gyor ETO, în 4 octombrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.