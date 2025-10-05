Gloria Bistrița a fost umilită de Gyor, în Liga Campionilor! Echipa română a marcat câte 9 goluri în fiecare repriză

Echipa CS Gloria Bistrița a fost surclasată de echipa maghiară Gyori Audi ETO KC, cu 33-18 (18-9), în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Următorul meci este pe 25 octombrie, acasă, cu Team Esbjerg

Gloria a pierdut al doilea meci la rând, după ce se impusese în primele două etape. Campioana en titre a controlat jocul de la un capăt la altul și s-a impus fără drept de apel, la 15 goluri.

Pentru echipa antrenată de Carlos Viver au marcat Asuka Fujita 4 goluri, Monika Kobylinska 3, Sonia Seraficeanu 3, Danila Patricia So Delgado Pinto 2, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 2, Cristina Laslo 1, Kaba Gassama Cissokho 1, Paula Arcos Poveda 1, Lorena Ostase 1. Portarul Renata Lais De Arruda a reușit 13 intervenții (28,26%).

Golurile gazdelor au fost reușite de Csenge Reka Fodor 8, Bruna Aparecida Almeida de Paula 5, Kristina Joergensen 3, Veronica Egebakken Kristiansen 3, Emilie Margrethe Hovden 3, Dione Housheer 3, Helena Elver Hagesoe 3, Nathalie Hagman 2, Linn Christina Blohm 1, Kristine Breistoel 1, Bo van Wetering 1.

Hatadou Sako a avut nu mai puțin de 17 intervenții (48,57%), iar Zsofi Szemerey a apărat 2 șuturi (100%).

În celelalte jucate sâmbătă, DVSC Schaeffler a pierdut acasă cu Esbjerg, 29-32, Metz a Buducnost cu 38-18, iar Borussia Dortmund a fost învinsă acasă de Storhamar cu 26-22.

