Go Ahead Eagles – FCSB 0-1, în Europa League – etapa 1. Roș-albaștrii, debut cu dreptul în Europa de ziua lui Elias Charalambous

FCSB i-a învins, scor 1-0, în deplasare, pe olandezii de la Go Ahead Eagles, în prima etapă a fazei principale Europa League.Unicul gol al acestei partide a fost marcat de David Miculescu în minutul 13, din pasa decisivă a lui Denis Alibec.

Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

FCSB a început foarte bine partida din Olanda și și-a creat prima mare ocazie a înscrie în minutul 8 prin Miculescu, care s-a infiltrat în careu și a șutat la colțul scurt, dar portarul De Busser a respins în corner.

Olandezii au dat replica în minutul 11 prin Suray, care l-a deposedat pe Ngezana, a rămas singur cu Târnovanu, dar goalkeeperul ”roș-albastru” a respins in extremis șutul belgianului.

Pe fondul unui joc foarte bun, FCSB a reușit să deschidă scorul în minutul 13 prin Miculescu, care a șutat perfect din întoarcere din interiorul careului și nu i-a dat nicio șansă lui De Busser.

Imediat, olandezii s-au aruncat în atac și și-au creat două ocazii uriașe de a marca. În minutul 17, Suray a primit mingea în careu, nemarcat de nimeni, dar șutul său la colțul scurt a fost blocat de Târnovanu. Ulterior, în minutul 18, Deijl a șutat pe jos, plasat, din afara careului, dar execuția sa a fost respinsă de Târnovanu în corner.

Campioana a început perfect faza principală din Europa League

Tot Go Ahead a fost aproape de egalare în minutul 30, dar Edvardsen, găsit foarte bine în careu în urma unui corner, a trimis peste transversală. FCSB a fost aproape de 2-0 în minutul 41, dar lovitura de cap a lui Popescu din câțiva metri s-a dus peste poartă.

Olandezii au cerut un penalty în minutul 51 la un henț comis de Cisotti, dar arbitrul a decis că jocul trebuie să continue. Go Ahead a mai avut o ocazie importantă de a înscrie în minutul 69, dar șutul periculos al lui Breum la colțul scurt a fost blocat de Târnovanu.

În cele din urmă, FCSB s-a impus pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, și a început perfect faza ligii Europa League.