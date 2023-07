Godberg Cooper, noul atacant de la UTA Arad, a spus de ce nu a mers la U Cluj: „Când am auzit că vine Toni Petrea acolo, gata, am zis „nu”!

Godberg Cooper, atacantul italian venit în această vară la UTA Arad de la Chindia Târgoviște, a vorbit recent despre ce a a les formația arădeană.

Vârful de 25 de ani a fost ofertat și de U Cluj, însă acesta a refuzat să meargă acolo din cauza antrenorului, Toni Petrea, cel cu care a colaborat și la Chindia. Iată ce a spus Cooper.

„Când am auzit că vine Toni Petrea acolo, gata, am zis „nu”!

„Eu am primit oferta de la U Cluj înainte să ajungă Petrea acolo, dar am auzit că sunt tratative să vină și el acolo, ceea ce s-a și întâmplat. Dacă am avut o relație negativă? Nici nu știu cum s-o traduc. Nu-mi explic de ce. Am jucat bine la începutul lui 2023, am dat și goluri, apoi m-a pus pe bancă. De ce? Doar el știe. Habar n-am! Eu sunt genul care oferă respect și speră să aibă parte de respect în schimb. Nu știu de ce n-a mers relația mea cu Toni Petrea.”, a spus Godberg Cooper, pentru GSP.ro.

„În față, mi-a vorbit frumos, de bine, pe la spate… Am auzit lucruri negative și nu o dată. Nu este genul de persoană cu care să am o legătură, nu-mi place. Dacă cineva are ceva cu mine, să-mi zică în fața! Dar destul despre trecut, să vorbim despre prezent și viitor.”, a mai spus atacantul, pentru sursa citată.