„Gogoașă” a rupt tăcerea după incidentele de la România-Kosovo 2-0: „Mesajul a trecut prin filtrele Jandarmeriei”

„Gogoașă” a rupt tăcerea după incidentele de la România-Kosovo 2-0. Liderul galeriei „Uniți sub Tricolor” a vorbit despre mesajul afișat de către ultrașii români, la partida de pe Arena Națională.

Andrei Preda, poreclit „Gogoașă”, a dezvăluit faptul că mesajul care a provocat incidentul de la meicul cu Kosovo a trecut prin filtrul Jandarmeriei. De asemenea, liderul galeriei „Uniți sub Tricolor” este de părere că ultrașii nu au jignit pe nimeni atunci când au scandat „Kosovo e Serbia”.

„Noi am avut un mesaj cu care am intrat „Kosovo e Serbia” şi „Basarabia e România”, da, trecut prin filtrele jandarmeriei, controlaţi de jandarmi, lăsaţi cu acest mesaj, lăsaţi cu tot. Am jignit pe cineva că am strigat „Kosovo e Serbia”? Dacă statul în care noi suntem şi trăim şi plătim taxe recunoaşte acest lucru”, a spus „Gogoașă”, pentru observatornews.ro.