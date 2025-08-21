Goian o avertizează pe FCSB: ”Ei ştiu ce au de făcut, au antrenor!”

FCSB întâlnește gruparea scoțiană Aberdeen, joi, de la ora 21:45, în manșa tur din play-off-ul UEFA Europa League.

Gigi Becali a dezvăluit ce sume va încasa, dar și despre viitorul echipei în competiție.

Astfel, partida tur se va juca în Scoția, iar cheltuielile de călătorie se ridică la peste 170.000 de euro doar pentru charter.

Chiar dacă Gigi Becali nu părea să își facă griji pentru acest meci, Dorin Goian nu este aceeași părere.

”Este un play-off de Europa League şi miza e mare. E cel mai important meci al sezonului. Deobicei, FCSB abordează cum trebuie aceste confruntări. Ar conta mult să avem o echipă calificată în grupa de Europa League.

Pentru Champions League pălăria este prea mare momentan şi vedem cu toţii că e greu. Europa League este un obiectiv realist momentan pentru campioana României. Nu putem mai mult.

E foarte important şi din punct de vedere financiar şi din punct de vedere sportiv pentru jucători, staff, pentru club şi pentru suporteri.

(n.r. Pleacă FCSB cu prima şanşă cu Aberdeen?) De ce ar pleca favorită? După jocurile din acest sezon din cupele europene nu aş cam spune. O să fie un joc foarte echilibrat şi o dublă extrem de dificilă. Sunt şanse 50-50.

Aberdeen cu siguranţă nu e nivelul lui Rangers şi al lui Celtic. Adică nu cred că FCSB poate pierde în Scoţia aşa cum s-a întâmplat cu Rangers în grupa de Europa League de anul trecut. Dacă punem în balanţă ce s-a întâmplat la FCSB bun şi rău în ultimul timp, cred că va fi un meci echilibrat.

Am jucat mai multe meciuri împotriva lui Aberdeen şi au fost mereu o echipă de primele 5 locuri în campionatul Scoţiei. Nu contează cifrele şi valoarea loturilor.

Sunt greşeli individuale care nu au venit deloc în nişte momente foarte bune, dar care pot fi eliminate. Când ai 2-0 cu Rapid şi eşti egalat dintr-un aut, un gol norocos al lui Koljic din punctul meu de vedere şi încă un gol dintr-o greşeală personală. Se întâmplă.

Ar fi fost o victorie de moral pentru FCSB, care putea să le dea încredere mai mare în dubla cu Aberdeen. Ar fi ceva extraordinar pentru ei să joace al doilea an consecutiv în grupa de Europa League. Ar fi maximum realizabil pentru o echipă din România.

Ei ştiu ce au de făcut, au antrenor, sunt jucători profesionişti şi probabil vor avea şi o primă specială. Trebuie să îşi arate valoarea”, a spus Goian, la Fanatik.