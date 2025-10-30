Golf: Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, turneu programat în decembrie

Gazdă a turneului, Tiger Woods nu va participa la Hero World Challenge, care se va desfăşura în perioada 4-7 decembrie în Albany, Bahamas, conform listei finale a jucătorilor publicată miercuri.

Când a fost anunţată lista iniţială, în urmă cu trei săptămâni, exista speranţa că Woods va fi adăugat ulterior ca unul dintre cei trei jucători cu derogare, dar între timp el a suferit o operaţie de înlocuire a discului lombar, iar data revenirii sale este necunoscută.

Cel mai recent turneu pentru campionul cu 15 titluri majore a fost Open Championship din iulie 2024. Woods a suferit şi o operaţie în martie pentru a repara o ruptură a tendonului lui Achile.

Jordan Spieth, Akshay Bhatia şi Billy Horschel au fost anunţaţi miercuri ca fiind cei trei jucători care vor completa lista celor 20 de jucători care vor participa la Hero World Challenge din acest an, în Bahamas.

Woods va împlini 50 de ani la 30 decembrie.