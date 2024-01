Greșeala făcută de Farul după ce a câștigat titlul: „Puteam să scoatem capul în Europa”

Echipa Farul are un sezon dezamăgitor, după ce în precedentul a câștigat titlul de campioană.

„Dacă nu vindeam niciun jucător, puteam să scoatem capul în Europa”, este convins acționarul minoritar al Farului, Ciprian Marica

Cu 8 victorii și 6 remize, echipa manageriată de Gheorghe Hagi ocupă locul 6 în Superligă după 21 de etape, la 14p de liderul FCSB. Mai mult sau mai puțin, diferența de pouncte poiate fi tradusă prin 6 victorii.

În plus, Farul a fost eliminată din Cupa României încă după faza a etapa a doua a grupelor. Formația de la malul mării și divizionara secundă Chindia sunt singurele care nu au marcat niciun gol în cele trei runde.

Acționarul minoritar Ciprian Marica spune că altfel ar fi stat lucrurile dacă Farul nu ar fi vândut niciun jucător în vară.

„Nici nu visam cu Farul să fim campioni, nici cel mai optimist farist nu visa să fie campionat, din punctul asta de vedere suntem mândri şi Fericiţi. Am făcut cea mai bună alegere şi eu şi Gică când ne-am unit forţele.

Sezonul acesta, în schimb, am greşit strategia. Am greşit crezând că Hagi are o bachetă magică care poate face minuni. Dacă nu vindeam niciun jucător… ce echipă aveam! Puteam să scoatem capul în Europa”, a declarat fostul atacant.