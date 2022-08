Greșeala remarcată de MM Stoica în construirea stadionului din Giulești: ”Facem lucruri fără cap!”

MM Stoica a vorbit despre noul stadion din Giulești. Oficialul FCSB susține că arena Rapidului nu a fost construită cu cap. El a acuzat faptul că în vestiare nu există aerisire.

”Să vă spun ceva important ce am văzut la Dunajska Streda. Un stadion de 12.500 de locuri, care semăna cu cel al Petrolului. Nişte finisaje de cinci stele.

Noi am făcut nişte stadioane şi ţi-e şi silă… Stadioanele recente. În Giuleşti, vestiarele sunt buncăre, nu ai lumină naturală, nu ai aerisire. Nu ai aerisire, vă daţi seama să nu ai aerisire? Te duci în Giuleşti şi nu ai aerisire. Echipa aia care se duce acolo are o oră jumătate de stat înaintea meciului, are pauza de stat fără aerisire, pentru că facem lucruri fără cap.Cel de la Sepsi nu arată strălucit pe afară, dar arată foarte bine înăuntru. Acolo am vrut să ajung.

Giuleştiul nu arată bine. E mic, dar nu arată bine. Are nişte chestii pe la tribuna II, ăla de la Dunajska Streda e excepţional şi e 2019, pentru că oamenii ştiu să facă”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.