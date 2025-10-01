Griezmann a marcat golul său cu numărul 200 pentru Atletico Madrid

Fostul internațional francez Antoine Griezmann a marcat, marți seara, golul său cu numărul 200 pentru clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid, în meciul câștigat cu scorul de 5-1 în fața formației germane Eintracht Frankfurt, în etapa a doua a Ligii Campionilor, transmite EFE.

Griezmann, care joacă la echipa ”rojiblanco” din 2014, cu o întrerupere de doi ani în care a purtat tricoul formației FC Barcelona (2019-2021), a reușit să marcheze acest număr impresionant de goluri în 454 de partide.

În min. 45 al meciului de la Madrid, Griezmann a marcat pentru 3-0, din pasa lui Julian Alvarez, iar după reușita sa a fost prezentat un tricou de pe banca de rezerve inscripționat pe spate cu ”Grizzi 200”, în fața a 59.401 spectatori.

Griezmann a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului pe 10 ianuarie 2024, într-un meci cu Real Madrid, din Supercupa Spaniei, în care a marcat golul cu numărul 174, depășindu-l pe legendarul Luis Aragones (173 goluri).