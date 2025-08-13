Grigor Dimitrov nu va participa la US Open

Bulgarul Grigor Dimitrov, fost număr 3 mondial, nu va evolua la US Open (24 august – 7 septembrie), au anunţat, marţi, organizatorii ultimului Grand Slam al anului.

Dimitrov (34 de ani, locul 21 mondial) nu a mai jucat de când s-a retras în optimi la Wimbledon, când conducea cu două seturi la zero în faţa numărului 1 mondial, Jannik Sinner, în cele din urmă câştigător al turneului.