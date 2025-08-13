Grile inversate la cursele de sprint din Formula 1

Conducătorul Formulei 1, Stefano Domenicali, a discutat despre posibilitatea introducerii grilelor inversate în cursele de sprint, într-un interviu pentru portalul britanic ‘The Race’, scrie L’Equipe.

Șase weekenduri de sprinturi pe sezon

Ideea introducerii grilelor inversate în F1 nu este nouă și a fost relansată de Domenicali, într-un moment când se caută soluții pentru a face cursele mai spectaculoase, pentru a atrage mai mult public.

„În ceea ce privește cursele de sprint, cred că există posibilitatea de a implementa două lucruri, dar mai întâi, evident, trebuie să discutăm cu piloții, echipele și FIA.

Primul lucru, putem crește numărul de sprinturi în sezon? Și este aceasta cursa potrivită pentru a implementa o grilă inversată, așa cum facem în F2 și F3?

Cred că suntem suficient de maturi pentru a discuta aceste puncte serios. Există o tendință în această direcție și sunt gata să pun acest subiect pe masă, nu doar în ceea ce privește numărul de sprinturi, ci și în ceea ce privește noi formate, noi idei”, a declarat Domenicali.

Inițial, când au debutat în 2021, existau trei sprinturi pe sezon. Numărul lor s-a dublat la șase weekenduri. Ar urma să fie la fel și în 2026, dar L’Equipe se întreabă ce se va întâmpla în viitor.