Guangzhou Open: Monica Niculescu, eliminată în sferturi pe tabloul de dublu

Perechea Monica Niculescu/Sabrina Santamaria (România/SUA), cap de serie numărul 3, a fost eliminată, joi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Guangzhou.

Niculescu şi colega sa au fost învinse de echipa Eudice Chong/En-Shuo Liang (Hong Kong/Taiwan), scor 7-5, 6-4. Meciul a durat o oră şi jumătate.

Monica Niculescu şi Sabrina Santamaria au obţinut un premiu de 2.540 de dolari şi 54 de puncte.