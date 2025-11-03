Guardiola îl compară pe Haaland cu Messi și Ronaldo! Cine iese în avantaj

Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, l-a plasat pe Erling Haaland la egalitate cu Leo Messi și Cristiano Ronaldo în ceea ce privește capacitatea de a marca.

Diferența este că argentinianul și portughezul fac asta de 15 ani

Norvegianul a marcat de două ori în victoria de duminică împotriva lui Bournemouth.

‘E ca atunci când îi aveai pe Messi sau Cristiano, influența lor asupra jocului era enormă. Dar, bineînțeles, avem nevoie de goluri și de la alții, de la Phil (Foden), de la Tijani (Reijnders) și de la ceilalți care au avut ocazii’, a spus Guardiola după victoria împotriva lui Bournemouth.

Întrebat dacă este la nivelul lui Messi sau Cristiano, Guardiola a răspuns: ‘Bineînțeles că este, trebuie doar să te uiți la cifrele lui’. ‘Diferența este că Messi și Ronaldo fac asta de cincisprezece ani, dar acesta este nivelul. Când lovește mingea, așa cum a făcut la primul gol, e ca și cum ar spune: «Voi marca»’, a afirmat el.

În Premier League, Haaland este golgheterul în acest sezon cu treisprezece goluri, iar niciun alt coechipier nu a marcat mai mult de unul.

‘Are acea sete care îl face un jucător de top. Am spus de multe ori cât de incredibil este să-l antrenezi. Uneori sunt dur cu el, dar are o minte deschisă. Fără el va fi greu, ca să fiu sincer, dar suntem norocoși că Omar (Marmoush) s-a întors și că avem mulți jucători în formă’, a adăugat Guardiola.

Următoarea victimă a lui Haaland ar putea fi clubul la care a explodat, Borussia Dortmund, pe care îl va înfrunta miercurea aceasta în Liga Campionilor.