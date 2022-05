Guardiola și-a mai făcut un dușman pe final de sezon: „El nu vrea în echipa sa fotbaliști cu personalitate”

După ce s-a înțepat de la distanță cu rivalul la titlu Jurgen Klopp în ultimele zile, spaniolul de pe banca lui Manchester City „și-a făcut rost” de un nou contestatar.

Patrice Evra l-a luat la ochi după eliminarea din Liga Campionilor pe antrenorul în vârstă de 51 de ani. Și l-a acuzat pentru felul în care își alege jucătorii pe care îi transferă la echipă.

„Manchester City are nevoie de lideri, dar Guardiola nu vrea lideri. El nu vrea în echipa sa fotbaliști cu personalitate. El este, de fapt, liderul. De aceea, atunci când au probleme, nu pot. Nu au pe nimeni în teren care să-i ajute. ”Pep își alege echipele pe acest principiu, pentru că nu poate antrena oameni cu personalitate. A făcut-o la Barcelona, dar el își construiește echipa pentru a controla pe toată lumea Când lucrurile merg prost, el întotdeauna decide”, a transmis francezul prin intermediul Mundo Deportivo.

Iar răspunsul lui Pep nu a întârziat să apară. Acesta a ținut să îl contrazică pe fostul fotbalist al lui Manchester United, rivala din oraș a „cetățenilor”.

„Nu vreau jucători cu personalitate? Ei bine, nu sunt de acord, Patrice. Nu joc eu. Am nevoie de jucători cu personalitate și de jucători buni pe teren. Altfel, nu aș fi aici. Am avut jucători incredibili în trecut, la Barcelona, la Bayern Munchen, dar și aici. Aș putea face o listă impresionantă despre personalitățile și caracterul lor. Cei mai mulți dintre ei au câștigat Cupe Mondiale, Campionate Europene, Champions League și campionate interne.

Patrice, dacă am fi lucrat împreună, ți-aș fi arătat imediat ce personalitate și ce caracter au jucătorii mei. Poate Evra are dreptate sau poate se folosește de lucrurile pe care le spune pentru a reveni la Manchester United. Poate vrea să lucreze la Manchester United și acum are o bună oportunitate să o facă”, a contraatacat Guardiola, citat de Goal.com.