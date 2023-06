Guardiola suprinde înainte de finala Champions League: ”Secretul meu?”

Echipele Manchester City şi Internazionale Milano luptă, sâmbătă, pentru câştigarea Ligii Campionilor.

Înainte de meci, Guardiola a oferit mai multe declarații.

El susține că secretul lui este faptul că a antrenat jucători valoroși.

”Secretul meu? Că am avut jucători buni”, a spus Guardiola, potrivit As.

După câteva secunde de tăcere, Pep a continuat: ”L-am avut pe Messi în trecut, acum îl am pe Haaland. Ăsta e secretul meu. Nu glumesc. E adevărul”.

”Este absolut un vis câștigarea finalei. Pentru a realiza lucruri mari trebuie să ai obsesie, dorință. Obsesia este pozitivă. Vom încerca să ne realizăm visul. Este un meci special. Nu pot controla cine este favorit, trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut.

Am urmărit meciurile lui Inter cât am putut de mult. Ce s-a întâmplat înainte nu contează. Inter are o istorie mai bogată. Nu contează cine este favorit, contează ce se va întâmpla în finală. Este o zi de sărbătoare pentru fanii lui Inter, pentru fanii lui City. Trebuie să fim fericiți că suntem aici. Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu contează. Trebuie să ne bucurăm de joc”, a spus Pep Guardila.