Gutierrez este așteptat luni în Italia, pentru a semna cu Napoli

Fotbalistul spaniol Miguel Gutierrez, fundașul stânga al echipei Girona, este așteptat în Italia pentru a semna cu campioana en titre din Serie A, SSC Napoli, anunță Corriere dello Sport.

Jucătorul este campion olimpic la Paris

Gutierrez are programată luni vizita medicală la clinica Villa Stuart din Roma, înaintea oficializării transferului său la formația pregătită de Antonio Conte.

Napoli, care încearcă de mai multe săptămâni să-l transfere pe apărătorul iberic, va plăti 18 milioane e euro în schimbul lui Gutierrez, plus bonusuri de un milion de euro, conform sursei citate.

În vârstă de 24 de ani, Miguel Gutierrez s-a format ca jucător la Real Madrid, alături de care a debutat în Primera Division, înainte de a se transfera la Girona, în 2022. El a disputat în total 112 meciuri și a marcat șase goluri pentru echipa catalană.

Anul trecut, Gutierrez a făcut parte din lotul selecționatei olimpice a Spaniei care a cucerit medalia de aur la JO de la Paris.