Haaland a făcut spectacol în Norvegia – Israel 5-0, din preliminariile CM: hat-trick și penalty ratat de două ori

Echipa naţională a Norvegiei a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Primul punct cucerit de Andorra în actualele preliminarii

Într-un meci precedat de acţiuni de protest ale manifestanţilor pro-palestinieni, gazdele au primit penalti încă din start, după verificarea VAR. Haaland a executat şi a ratat, arbitrul a decis repetarea loviturii, dar Daniel Peretz a apărat la şutul lui Haaland şi tabela a rămas neschimbată.

Însă norvegienii nu au renunţat la atacuri şi Anan Khalaili a deschis scorul, din pasa lui Sorloth, în minutul 18. Tot Sorloth a dat assist pentru Haaland, care a înscris în minutul 27, pentru ca un minut mai târziu Idan Nachmias să înscrie în propria poartă şi să ducă scorul la 3-0.

Haaland a marcat cu o lovitură de cap, pe sub Daniel Peretz, în minutul 63, din centrarea lui Nusa, iar în minutul 72 tot Nusa a centrat şi Haaland a înscris cu capul, stabilind scorul final, Norvegia – Israel 5-0.

Haaland a ajuns la 51 de goluri marcate pentru echipa naţională, în 46 de meciuri, iar Norvegia conduce în grupa I, cu 18 puncte din şase partide, urmată de Italia, cu 9 puncte din patru meciuri, şi Israel – 9 puncte din şase meciuri.

În grupa F, la Budapesta, Ungaria a înfruntat Armenia şi s-a impus cu 2-0. Daniel Lukacs a deschis scorul, cu un gol marcat în minutul 56, iar Zsombor Gruber a securizat victoria în minutul 90+4.

Maghiarii – aflaţi la primul succes în aceste preliminarii – sunt pe locul al doilea în grupă. Portugalia conduce, cu 6 puncte, Ungaria are 4 puncte, pe trei este Armenia, cu trei puncte, iar pe ultimul loc, al patrulea, este Irlanda, cu un singur punct.

Tot sâmbătă, în grupa K, la Riga, Letonia – Andorra s-a terminat 2-2. Oaspeţii au deschis scorul prin San Nicolas (min. 33), Zelenkovs a egalat pentru gazde (min. 41), iar Gutkovskis a adus în avantaj Letonia, din penalti (min. 55).

Oaspeţii au egalat prin Olivera (min 78) şi au avut un jucător eliminat, pe Guillen, în minutul 90. Este primul punct cucerit de Andorra în această ediţie a preliminariilor Cupei Mondiale.